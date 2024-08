Kauá Elias foi novamente decisivo para o Fluminense - MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 04/08/2024 17:58 | Atualizado 04/08/2024 18:32

Rio - Novamente com a estrela de Kauã Elias, o Fluminense venceu mais uma no Brasileiro. Diante do Bahia, no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor por 1 a 0 e emplacou a quarta vitória seguida na Série. Apesar dos três pontos, os cariocas seguem na zona de rebaixamento, porque o Grêmio derrotou o Athletico-PR, fora de casa.

O Fluminense volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Juventude, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. No próximo sábado, pelo Brasileiro, o clube das Laranjeiras tem clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

A partida começou com o Bahia melhor no jogo. Com apenas cinco minutos, a defesa do Fluminense bobeou, Luciano Rodríguez recebeu de Éverton Ribeiro na cara do gol, porém, o goleiro Fábio apareceu nem e conseguiu salvar o clube carioca de sair atrás no placar.

Com o tempo, o Fluminense foi se acertando e conseguiu abrir o placar aos 13 minutos. Diogo Barbosa lançou Kauã Elias, o centroavante balançou para cima da defesa do Bahia e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Marcos Felipe. No entanto, o VAR avaliou o lance e viu posição irregular do jovem.



O lance não desanimou o Fluminense que seguiu melhor no jogo. Kevin Serna teve uma grande oportunidade aos 41 minutos, mas acabou chutando fraquinho, dentro da área, em cima de Marcos Felipe. Porém, aos 44 minutos, não teve jeito. Ganso, Arias e Samuel Xavier construíram uma bela jogada que terminou com cabeçada perfeita de Kauã Elias, colocando os donos da casa em vantagem.



O segundo tempo começou mais movimentado com as duas equipes criando grandes oportunidades. O Fluminense teve a chance de ampliar duas vezes com Jhon Arias, porém, o colombiano parou em Marcos Felipe e depois na falta de pontaria. O Bahia respondeu com Luciano Rodríguez e Biel, que finalizaram para fora.

Precisando do resultado, Rogério Ceni fez algumas mudanças para dar novo fôlego para o Bahia. Mano Menezes reagiu e também alterou a equipe do Fluminense. A partida ficou mais travada e cadenciada. Melhor para o Tricolor Carioca que conseguiu mais três pontos importantes no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 BAHIA



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público/Renda: 50.262 torcedores / R$ 1.852.136,00

Arbitragem: Davi Lacerda (ES)

Cartões Amarelos: Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa (Fluminense). Carlos de Pena e Cauly (Bahia)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Kauã Elias, aos 44 minutos do primeiro tempo



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander) e PH Ganso (John Kennedy); Jhon Arias, Kauã Elias (Keno) e Kevin Serna (Lima). Técnico: Mano Menezes.



BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto(Santiago Arias), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Biel (Rafael Ratão), Everaldo (Thaciano) e Lucho Rodríguez (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.