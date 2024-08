Volta de Thiago Silva fez a defesa do Fluminense melhorar de rendimento - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/08/2024 12:01



Dois ídolos alcançarão marcas importantes pelo Fluminense se entrarem em campo neste domingo (4), contra o Bahia, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Thiago Silva deve ser titular, o que o fará completar 150 jogos pelo Tricolor, enquanto Marcelo tende a fica no banco, mas se for aproveitado chegará a 100.

O zagueiro retornou em junho e disputou três partidas desde a reestreia. De volta ao Fluminense após 16 anos, ele não escondeu a satisfação.



"Uma marca expressiva, importante para mim, em casa, com o público presente. Eu acho que isso representa muito para mim e para minha família. Acho que é um momento importante para o clube também, essa minha volta. Espero que eu possa continuar dando conta do recado, junto aos meus companheiros, e fazer o Fluminense vencer novamente”, disse Thiago Silva ao site oficial do clube.



Com o zagueiro em campo, o time encerrou a sequência de 16 jogos sofrendo gol no Brasileirão e está há três rodadas sem ser vazado. Com isso, conseguiu três vitórias seguidas e se recuperou na luta contra o rebaixamento, apesar de ainda estar no Z-4.



"A gente vai tentar, dentro de campo, fazer tudo aquilo que a torcida gosta que a gente faça, que foi aquele comportamento que a gente teve contra o Palmeiras, dentro de casa, com a atmosfera positiva. A energia positiva, com certeza, nos contagia lá dentro. A torcida vai fazer o papel dela fora de campo e a gente está trabalhando para fazer o nosso. Espero que no final dê tudo certo”, afirmou.



Já Marcelo está à beira dos 100 jogos pelo Fluminense. O lateral voltou no ano passado e conquistou Carioca e a Libertadores. São 59 partidas desde a reestreia em 2023, que se somam a outras 49 na primeira passagem.