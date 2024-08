Facundo Bernal é considerado uma joia do futebol uruguaio - Reprodução

Publicado 03/08/2024 08:56

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, o volante Facundo Bernal, de 20 anos, pode fazer sua estreia pelo clube carioca no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília) contra o Vasco, no Nilton Santos. O Tricolor deverá realizar a inscrição do volante nesta semana. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Por ser estrangeiro, a regularização do jovem deverá demorar um pouco mais que o costume, porém, o Fluminense trabalha para resolver tudo até a próxima sexta-feira, data limite para a inscrição para as oitavas de final da Libertadores.



Bernal não poderá entrar em campo na partida contra o Juventude, na próxima quarta-feira, porque as inscrições das oitavas de final da Copa do Brasil já foram encerradas. O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença no Maracanã para se classificar.

Com isso, a tendência é que Bernal seja regularizado antes do clássico e fique como opção para Mano Menezes. O volante é o quinto reforço do Fluminense para o segundo semeste. Antes dele, o clube carioca anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna.