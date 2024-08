Emiliano Gómez deve se tornar jogador do Fluminense nos próximos dias - Divulgação / Boston River

Emiliano Gómez deve se tornar jogador do Fluminense nos próximos diasDivulgação / Boston River

Publicado 03/08/2024 19:06 | Atualizado 03/08/2024 19:07

Rio - Para contratar Emiliano Gómez, o Fluminense poderá enfrentar uma situação semelhante a de Facundo Bernal. Isso porque o atacante, assim como o volante, quer vir para o Tricolor, e, inclusive, já aceitou a proposta dos cariocas. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Sua vinda, porém, depende de um acerto entre o Flu e o Boston River, clube do jogador uruguaio. Há entraves referentes à forma de pagamento e a porcentagem do atleta que será adquirida pelo Fluminense, semelhante as das negociações por Facundo Bernal. No entanto, há uma expectativa positiva de que as conversas caminhem para um final feliz.

Gómez tem 22 anos, 1,78m de altura e é destro. Em 19 jogos na liga uruguaia, marcou dez gols e anotou duas assistências. Apesar da quantidade de bolas na rede, tem presença mais assídua pelo lado esquerdo do campo, mas também exerce a função de centroavante e de segundo atacante. Segundo o "SofaScore", ele precisa de 133 minutos para participar de um tento.

Até o momento, o Fluminense acertou com cinco reforços para o segundo semestre. O Tricolor já anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, os volantes Facundo Bernal e Nonato, e o atacante Kevin Serna.