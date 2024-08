Facundo Bernal ao lado de Mário Bittencourt - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 03/08/2024 12:08 | Atualizado 03/08/2024 12:26

Rio - O Fluminense anunciou neste sábado a contratação do volante Facundo Bernal. O volante, de 20 anos, foi contratado junto ao Defensor, do Uruguai, e assinou contrato até julho de 2028 com o clube carioca. Ele é o quinto reforço do Tricolor para o segundo semestre de 2024.

"A verdade é que estou muito feliz. Eu sempre quis dar esse salto na minha carreira e o Fluminense é uma das maiores equipes do Brasil e o atual campeão da América. Estou muito contente", afirmou.



Bernal confirmou o seu desejo de defender o Fluminense. A negociação com o Defensor foi complicada, mas o clube carioca acertou a compra de 60% dos direitos do volante por 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 17,10 milhões).



Já faz um tempo que me falaram sobre a oportunidade de jogar no Fluminense, e desde o primeiro momento eu disse ao meu representante que queria estar aqui, que gostaria de estar no Tricolor. Felizmente tudo foi feito para que isso se concretizasse", afirmou o jovem.