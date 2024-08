Sob o comando de Mano Menezes, Fluminense tenta sair da zona de rebaixamento - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/08/2024 16:41

Rio - O Fluminense conta com o bom retrospecto como mandante contra o Bahia para tentar seguir vencendo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Esquadrão de Aço neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Maracanã, e almeja aumentar a sequência de nove jogos invicto no Rio de Janeiro diante do rival.

A última vitória do Bahia sobre o Flu como visitante foi em junho de 2011. Na ocasião, o jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão terminou 1 a 0, com gol de Jobson nos acréscimos.

Desde então, as equipes se enfrentaram em outras nove oportunidades: foram seis vitórias do clube carioca e três empates.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bahia lutam por objetivos diferentes. Enquanto o Tricolor batalha para sair da zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 17 pontos, o Esquadrão de Aço briga por uma vaga no G6, em 7º, com 32.

Confira os jogos entre os clubes desde a última derrota do Fluminense

. Fluminense 2x1 Bahia - 24/06/2023

. Fluminense 2x0 Bahia - 30/08/2021

. Fluminense 1x0 Bahia - 11/10/2020

. Fluminense 2x0 Bahia - 12/10/2019

. Fluminense 1x1 Bahia - 05/08/2018

. Fluminense 1x1 Bahia - 29/10/2017

. Fluminense 1x1 Bahia - 04/10/2014

. Fluminense 1x0 Bahia - 07/09/2013

. Fluminense 4x0 Bahia - 19/07/2012

. Fluminense 0x1 Bahia - 18/06/2011