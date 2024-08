Felipe Melo volta a ser opção do Fluminense após quase dois meses lesionado - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Felipe Melo volta a ser opção do Fluminense após quase dois meses lesionadoLeonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 04/08/2024 10:17 | Atualizado 04/08/2024 11:57

confronto deste domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pelo Brasileirão. Por outro lado, Nonato fica fora, assim como Germán Cano.

Felipe Melo volta a ser opção no Fluminense e está na lista de relacionados para o. Por outro lado, Nonato fica fora, assim como Germán Cano.

não joga desde 16 de junho, quando o Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

Fora há quase dois meses, Felipe Melo recuperou-se de lesão na panturrilha esquerda . Ele atuou no sacrifício em alguns jogos até parar para tratar o problema, que piorou durante um treino. O zagueiro, quando o Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0,

A tendência é que ele fique no banco, com a dupla de zaga sendo Thiago Silva e Thiago Santos no Maracanã. Quem também volta a ser opção é André, que foi poupado na derrota por 3 a 2 para o Juventude, pela Copa do Brasil.



Já Nonato, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no último jogo, segue em tratamento. Assim como Cano, que ainda se recupera de dores no pé direito. Outros desfalques são Marquinhos, com lesão na coxa direita, e Terans e Isaac, que estão entregues à preparação física.



O Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos (Thiago Santos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias.



Veja os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Gustavo Ramalho;

Laterais: Samuel Xavier e Guga; Diogo Barbosa, Marcelo e Esquerdinha;

Zagueiros: Ignácio, Antônio Carlos, Thiago Santos, Felipe Melo e Thiago Silva;



Meio-campistas: Alexsander, Lima, André, Jhon Arias, Martinelli, Ganso e Renato Augusto;



Atacantes: Keno, John Kennedy, Kauã Elias e Kevin Serna.