Fluminense se impôs e venceu mais uma no Brasileiro - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 04/08/2024 18:15

Rio - Um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa exaltou o trabalho de Mano Menezes no clube carioca. O atleta abordou a mudança de mentalidade da equipe que conseguiu o seu quarto triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro.

"É nossa quarta vitória seguida, isso é muito importante para nós. Cada jogador tem crescido, nossa confiança aumento. O Mano chegou, trouxe o modo de pensar dele, nós estamos conseguindo desempenhar o que ele pediu e viramos chavinha. Agora é manter o trabalho e continuar buscando mais vitórias", afirmou o atleta, que contou que recentemente foi pai de duas crianças.

Novamente com a estrela de Kauã Elias, o Fluminense venceu mais uma no Brasileiro. Diante do Bahia, no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor por 1 a 0 e emplacou a quarta vitória seguida na Série. Apesar dos três pontos, os cariocas seguem na zona de rebaixamento, porque o Grêmio derrotou o Athletico-PR, fora de casa.



O Fluminense volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Juventude, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. No próximo sábado, pelo Brasileiro, o clube das Laranjeiras tem clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).