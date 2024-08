Nonato não teve fratura no tornozelo esquerdo - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 05/08/2024 08:00

Rio - O meia Nonato, de 26 anos, que foi desfalque na vitória sobre o Bahia no último domingo, não preocupa o Fluminense. Ele realizou exames e não teve fratura na região do tornozelo esquerdo. A expectativa é de que o jogador volte a treinar com o grupo nesta semana.

"Quando você faz planejamento do futebol, faz a curtíssimo prazo. Quem faz planejamento a médio prazo, certamente vai ter que rever logo ali na frente, porque um jogo influencia no outro. Todos eles, eu quero que volte todos, como o Felipe voltou, como o Marcelo já voltou no jogo passado, como provavelmente o Nonato vai voltar, graças a Deus não teve fratura", afirmou.



Nonato voltou ao Fluminense recentemente, após passagem pelo futebol búlgaro e pelo Santos. Contra o Juventude, ele fazia o seu primeiro jogo como titular. O meia deu uma assistência para o gol de Lima e foi substituído quando o Tricolor vencia por 1 a 0.

Com quatro vitória seguidas na Série A, o Fluminense voltará suas atenções na próxima quarta-feira para a Copa do Brasil. No Maracanã, o Tricolor precisa vencer o Juventude por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. No jogo de ida, os gaúchos venceram por 3 a 2.