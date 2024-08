Marcelo vive momento de indefinição - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/08/2024 12:51

Rio - Principal nome internacional do elenco do Fluminense, ao lado de Thiago Silva, Marcelo, de 36 anos, tem seu futuro indefinido no clube carioca. O veterano tem contrato com o clube carioca apenas até o fim do ano, e atualmente vem sendo reserva de Mano Menezes.

Contratado para atuar como lateral-esquerdo, Marcelo vinha sendo escalado na posição por Fernando Diniz. Porém, tudo mudou com a chegada de Mano Menezes. Atualmente, o camisa 12 tem ficado como opção no banco de reservas para Paulo Henrique Ganso.



Marcelo também passa por um período de oscilação física na temporada. Após um ótimo começo, atuando em várias partidas seguidas, o lateral passou por uma sequência de lesões, que coincidiu com a saída de Fernando Diniz, com o trabalho curto do interino Marcão e a chegada de Mano.

No total, Marcelo entrou em campo em 27 jogos, fez três gols e deu duas assistências em 2024. Pelo Fluminense, ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Carioca.