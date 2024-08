Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, no jogo contra o Juventude - Marina Garcia/Fluminense

Publicado 08/08/2024 00:15 | Atualizado 08/08/2024 00:17

Rio - Paulo Henrique Ganso lamentou a eliminação do Fluminense da Copa do Brasil. O Tricolor deu adeus à competição ao empatar em 2 a 2 com o Juventude , nesta quarta-feira (7), pelo jogo da volta das oitavas de final da competição. Como perdeu o jogo de ida por 3 a 2, levou a pior no agregado (5 a 4).

"A gente tem que estar preparado para todas as dificuldades que aparecem na partida. A gente sabia que era uma equipe que ia jogar pelo seu resultado, que tinha feito em casa. Se defenderam bastante no bloco de trás. A gente entregou dois gols. A verdade é que a gente entregou dois gols para eles", destacou Ganso, ao SporTV.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Vasco no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Fluminense soma 20 pontos e aparece na 17ª posição.

"A sequência, a gente já vem de cinco partidas sem perder. Tem que manter, tem que vencer. Tem que vencer o clássico no sábado para a gente poder sair da zona de rebaixamento, que é praticamente o nosso principal objetivo", finalizou Ganso.