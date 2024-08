Mano Menezes vai escalar Fluminense com o que tem de melhor na Copa do Brasil - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/08/2024 14:39

Rio - O Fluminense entra em campo precisando reverter o placar contra o Juventude para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Após usar um time misto no confronto de ida e perder por 3 a 2 , o técnico Mano Menezes deve ir com o que tem de melhor para o duelo de volta.

Para o duelo, no entanto, o tricolor tem dois desfalques certos: Nonato e Germán Cano estão lesionados e não foram relacionados para a partida.

O volante até chegou a treinar com os companheiros no início desta semana, mas não está em condições de jogo. Ele se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida durante o jogo de ida contra o Juventude. Já o argentino sente dores no pé direito e há quase duas semanas desfalca o tricolor.

O atacante Lelê, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e o meia Marquinhos, com edema na coxa direita, também não jogam.

Com isso, Mano Menezes deve manter o time que venceu o Bahia por 1 a 0 , no último domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. Se repetir o placar na noite desta quarta, o tricolor leva o jogo para decisão por pênaltis. Para se classificar de forma direta, o Fluminense precisa de uma vitória por no mínimo dois gols de diferença.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

Confira os relacionados para a partida