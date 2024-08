Emiliano Gómez já havia aceitado a proposta do Fluminense, mas não defenderá o clube - Reprodução / Instagram

Emiliano Gómez já havia aceitado a proposta do Fluminense, mas não defenderá o clubeReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 18:02

Rio - O Fluminense se retirou das negociações pelo atacante Emiliano Gómez. O Tricolor não chegou a um acordo com o Boston River, do Uruguai, clube do jogador, e informou que não irá mais insistir pelo atleta. A informação é do "ge".