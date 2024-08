Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves e Marina Garcia/Fluminense

Mano Menezes é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves e Marina Garcia/Fluminense

Publicado 08/08/2024 01:28

Rio - Mano Menezes admitiu que o Fluminense não teve o nível de concentração necessário para os jogos de mata-mata contra o Juventude na Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após a eliminação , ele ainda ressaltou que o Tricolor levou gols evitáveis nas duas partidas.

"Fomos eliminados porque você não pode tomar, numa eliminatória, cinco gols. Quem toma cinco gols dificilmente vai passar. A gente tomou cinco gols do Juventude... Gols perfeitamente evitáveis, o que eu acho ainda pior. Lá (em Caxias do Sul), a gente saiu falando isso. Hoje tomamos gol de bola parada na frente. Depois, entregamos a bola do segundo gol. Se nós não tivéssemos tomado o segundo, estaríamos agora numa disputa de penalidades máximas. A verdade é que não conseguimos um nível de concentração necessário para esses jogos de mata-mata nesses dois jogos contra o Juventude", disse Mano.

"Primeiro porque optamos por mesclar a equipe em Caxias do Sul. Entediamos que tínhamos que fazer isso (por causa período curto entre os jogos). Hoje também estivemos distantes. Iniciamos muito longe, cometendo erros bobos, apressando um jogo que não precisava apressar. Conversamos sobre isso antes, mas não conseguimos estar conectados da maneira como que tem que estar uma equipe quando vai jogar um jogo decisivo de mata-mata", completou.

"Existe uma questão no vestiário que a gente sente algumas coisas. Até na hora do fechamento, na hora da oração estava um pouquinho diferente dos outros jogos. Fizemos o mesmo processo ou até mais algumas coisas, mas não conseguimos fazer... Estar como deveríamos estar. Em relação às bolas erguidas, foram uma leitura errada do jogo. Estivemos muito mal. Se jogamos 20 bolas paradas, 18 não tocamos nela", pontou o treinador.

"Isso é muito baixo. O adversário se sente confortável em fazer falta, em ceder escanteio, porque não está se sentindo ameaçado em nenhum momento. Você começar a optar por coisas erradas é um sinal bem claro que não conseguimos estar preparados como deveríamos para entender o jogo", finalizou.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Vasco no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.