Kauã Elias vem sendo o grande destaque do Flu nesta recuperaçãoMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Publicado 08/08/2024 09:35

Rio - O atacante Kauã Elias, de 18 anos, igualou a marca de Germán Cano na temporada de 2024. Com cinco gols em sete jogos, o jovem se tornou o terceiro maior artilheiro do Fluminense no ano. Jhon Arias está na liderança com sete bolas nas redes na temporadas.

No total, Kauã atuou em 22 jogos no ano, porém, fez todos os seus gols nos últimos sete jogos. O jovem vem sendo um dos destaques da campanha de recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro.



Germán Cano, que marcou 44 gols em 2022, e 40 gols em 2023, vive uma temporada complicada. Ele entrou em campo em 28 jogos e anotou cinco bolas nas redes neste ano. O argentino vive um jejum de gols e não desencanta desde o dia 4 de maio.

Jhon Arias é o artilheiro do Fluminense na temporada com sete gols. Imediatamente atrás está Lelê, que anotou seis, todos pelo Carioca. O atacante se lesionou no começo do ano e só deverá voltar a atuar no fim da temporada.