Bernal treinou com o grupo durante a semana e já pode jogarLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/08/2024 20:22

Rio - O volante uruguaio Facundo Bernal, do Fluminense, teve sua situação regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, pode ser relacionado pelo técnico Mano Menezes para o clássico com o Vasco, neste sábado (10), no Estádio Nilton Santos, 22ª rodada do Brasileirão.

Apesar de problemas no sistema de registros, o Boletim Informativo Diário (BID), o Fluminense conseguiu por um caminho alternativo disponibilizado pela CBF aos clubes.

A data limite para publicação do nome de Bernal era até às 18h59 desta sexta-feira, um dia antes da partida. O último documento pendente era o visto de trabalho. As informações são do site "ge".

O volante chegou ao clube das Laranjeiras após negociação complicada com o Defensor, do Uruguai. A negociação foi fechada em 60% dos direitos do volante por 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 17,10 milhões).