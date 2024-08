Fred não é mais Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fred não é mais Diretor de Planejamento Esportivo do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/08/2024 18:50

Rio - Fred não é mais diretor de planejamento do Fluminense. No fim da tarde desta sexta-feira (9), o clube anunciou que o ídolo tricolor pediu para deixar o cargo alegando questões pessoais.

"Na tarde desta sexta-feira, Fred Guedes deixou o cargo de Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense. O nosso eterno ídolo explicou que pretende se dedicar a questões pessoais de seus familiares, neste momento. Por isso solicitou seu desligamento do clube. O Fluminense, em nome de sua imensa torcida, agradece por toda a dedicação. As portas estarão sempre abertas àquele que dignificou nossas cores como atleta e diretor estando presente na construção de dois títulos brasileiros, da Libertadores e da Recopa e três campeonatos cariocas", diz o comunicado do Fluminense.

Fred era diretor de planejamento desde o fim de 2022. Poucos meses após se aposentar, ele começou sua trajetória como dirigente a convite do presidente Mário Bittencourt, de quem é muito próximo.

Fora dos gramados, o ex-atacante participou das conquistas da Libertadores de 2023, a primeira da história do clube, e da Recopa, no início deste ano.