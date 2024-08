Kevin Serna em treinamento do Fluminense - Marcelo Goncalves/FFC

Kevin Serna em treinamento do FluminenseMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 09/08/2024 18:59

O meia Kevin Serna desfalcará o Fluminense no clássico contra o Vasco neste sábado (10), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um incômodo na panturrilha após atividade no CT Carlos Castilho. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9) pelo portal "ge".

Segundo a publicação, os exames médicos não detectaram uma lesão na região, mas a comissão optou por preservá-lo para não correr o risco de o desconforto evoluir para algo pior, e assim, perdê-lo por mais tempo. A tendência é que ele retorne contra o Grêmio, na próxima terça-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Reforço

Kevin Serna foi um dos reforços do Fluminense no meio da temporada. O meia colombiano de 26 anos estava no Alianza Lima, do Peru, e assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2027. Ele já disputou cinco partidas pelo clube, com uma assistência, e vem sendo elogiado pela torcida.