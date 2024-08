Ignácio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/08/2024 20:48

Rio - Um dos reforços para a sequência da temporada, Ignácio estreará pelo Fluminense no clássico com o Vasco, neste sábado (10), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O técnico Mano Menezes não relacionou Thiago Silva, e o zagueiro que veio do Sporting Cristal (PER) ganhou oportunidade entre os titulares.

O Tricolor vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Kauã Elias.

Revelado pelo Força e Luz, do Rio Grande do Norte, Ignácio também soma passagens por CSA, Chapecoense e Bahia. Ele estava no Sporting Cristal desde o ano passado.

O jogador esteve à disposição de Mano nos dois jogos da Copa do Brasil, diante do Juventude, e nas partidas contra Palmeiras, Red Bull Bragantino e Bahia no Campeonato Brasileiro.