Vasco e Fluminense mediram forças no Estádio Nilton SantosMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/08/2024 00:30

Rio - O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos , neste sábado (10), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti, em um lance que gerou muita polêmica, e Victor Luis, fizeram os gols da noite. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Vasco chegou aos 27 pontos e aparece na décima posição do campeonato. Já o Fluminense permanece com 20, dentro do Z4, na 18ª colocação.

A equipe de Rafael Paiva volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse. Já o Tricolor foca nas oitavas de final da Libertadores. O Flu vai encarar o Grêmio na terça-feira, a partir das 19h, no Couto Pereira.