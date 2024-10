Cantora falou sobre descoberta de um problema de saúde durante gravação de EP - Reprodução de Vídeo/X

Publicado 28/10/2024 21:49

Rio - Juliette participou do "De Frente com Blogueirinha" desta segunda-feira (28) e falou sobre o diagnóstico de aneurisma cerebral que recebeu durante as gravações de seu primeiro EP, em agosto de 2021. A cantora abordou o assunto após a entrevistadora questionar se ela tem o costume de ouvir o álbum.

fotogaleria "Eu me acho meio vulnerável quando eu escuto. Não pelas músicas, mas pelo período em que eu me encontrava. Eu me sinto muito frágil, de verdade. Foi quando eu descobri o aneurisma", disse. "Eu estava gravando com um nó na garganta. É difícil escutar esse disco pra mim, porque eu sei que eu estava querendo chorar", revelou.

"Foi quando lancei meu EP, todo mundo festejando e eu engolindo a dor de saber que tinha o mesmo problema que minha mãe e minha irmã. As pessoas me pediam sorriso, foto, alegria, pediam que eu mostrasse minha vida, tudo... E eu não tinha nada. Só medo e aceitação. E ficava pensando que ninguém imagina o que o outro passa. Enquanto as pessoas estavam pensando no futuro, eu nem sabia se ia ter. E passei três meses sem querer saber disso, fingindo que nem tinha acontecido, que eu estava bem e que não tinha aneurisma", disse na época.

A cantora resistiu em fazer a cirurgia que os médicos orientaram, mas voltou atrás tempos depois. Foi quando ela descobriu que não tinha um aneurisma, mas sim uma formação atípica na artéria. "Eu acredito que foi um milagre, porque minha vida é isso. Vivo de milagres. Estou aqui!".