Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello com o filho Luca - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 19:24

Rio - Claudia Raia deixou os seguidores encantados, nesta segunda-feira (28), ao compartilhar alguns registros do primeiro Halloween de Luca, de um ano, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

fotogaleria Nas redes sociais, o menino surgiu usando uma fantasia de abóbora, que é parecida com a roupa que Enzo, filho mais velho da artista, usou na infância. "Primeiro Halloween do Bilico, diz ele que pegou a fantasia do irmão emprestada", escreveu na legenda.

Além do caçula, Claudia Raia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21. Ambos são frutos do antigo casamento da atriz com Edson Celulari.