Janilda Nogueira publica fotos ao lado de Roque - Reprodução do Instagram

Publicado 28/10/2024 17:32 | Atualizado 28/10/2024 17:35

Rio - Gonçalo Roque, 87 anos, mais conhecido como Roque, assistente de palco durante décadas de Silvio Santos, no SBT, permanece internado no Hospital São Luiz Unidade Itaim, em São Paulo, há mais de um mês.

"O paciente segue estável, consciente, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Está internado aos cuidados da equipe de cardiologia, sem previsão de alta", diz um novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (28).

Debilitado e desnutrido



O funcionário, que foi ajudante de Silvio Santos por décadas, foi diagnosticado em maio com um tumor no cérebro, mas segundo sua mulher, Janilda Nogueira, a hospitalização atual não tem relação com a doença.



"Ele está bem, foi internado por desnutrição. Estava em casa muito debilitado, muito fraquinho, não queria mais se alimentar, não estava mais conseguindo tomar os medicamentos, então foi preciso levar ele para o hospital. Ele já foi direto para a UTI e está sendo bem cuidado. Se Deus quiser, logo, logo ele vai estar em casa", contou ela ao DIA na última quinta-feira (24).

Ela explicou que Roque está consciente, e às vezes fica agitado, precisando tomar medicações. "Aí ele fica mais dopadinho, mas ele está estável e logo logo vai ficar bem", completou.