Viih Tube - Reprodução / Instagram

Viih Tube Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 19:31 | Atualizado 28/10/2024 19:35

Rio - Nesta segunda-feira (28), Viih Tube, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores as expectativas em relação à chegada do segundo filho, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer, de 34 anos. Apesar de só completar 40 semanas de gestação em 21 de novembro, ela acredita que o parto possa ocorrer antes do previsto, possivelmente na primeira semana de novembro.



fotogaleria

"Agora mudei a sensação, não acho mais que ele vem dia 4 ou 5, agora estou com a data do dia 8 na cabeça e esse número não sai, que coisa estranha, vamos ver se é maluquice ou não", disse ela, que também é mãe de Lua Di Felice, de 1 ano.



A influenciadora revelou que, em breve, Ravi pode nascer a qualquer momento: "A partir de semana que vem, qualquer hora é hora, já não é mais prematuro, mais ou menos 37 semanas, e está tudo encaminhando muito bem. Estou tendo bastante contração de treinamento, que é um preparo para o parto, eu estou com o colo mais mole do que semana passada, e ele já desceu mais também", explicou.