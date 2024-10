Jojo Todynho - reprodução Instagram

Jojo Todynhoreprodução Instagram

Publicado 28/10/2024 17:36 | Atualizado 28/10/2024 17:40

Rio - Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta segunda-feira (28), para compartilhar sua insatisfação com a marca de cosméticos com quem tinha contrato publicitário. A cantora esclareceu que seu contrato com a empresa continua até dezembro, mas revelou que não será renovado. "Não houve descarte nenhum”, afirmou Jojo, contrariando rumores sobre um fim imediato da parceria.

fotogaleria

Em seu pronunciamento, Jojo mostrou frustração com a postura da marca, que, segundo ela, teria deixado o público acreditar que o contrato seria encerrado antecipadamente. "Eles deixaram o povo achar o que quisesse", disse. Ela também convocou seus seguidores a pararem de consumir os produtos da marca e revelou que descartou seus próprios batons. "Se não serve para mim, não serve para ninguém", declarou.



Ao falar sobre a postura ideológica da marca, Jojo criticou o que chamou de “restrições à expressão pessoal”. A cantora afirmou que o fato de não poder se posicionar publicamente sem enfrentar repercussões seria um retrocesso. "Estamos retrocedendo, regredindo para uma nova vida escravatória, sim! Querem nos escravizar e nos oprimir?", desabafou.



A marrca de cosméticos, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre o fim do contrato. Enquanto isso, Jojo afirmou que continuará a falar sobre temas que considera importantes, sem receio de perder contratos publicitários. "Eu não me preocupo em perder contratos com marcas. Eu me preocupo de me perder para agradar alguma marca”, concluiu. Em seu pronunciamento, Jojo mostrou frustração com a postura da marca, que, segundo ela, teria deixado o público acreditar que o contrato seria encerrado antecipadamente. "Eles deixaram o povo achar o que quisesse", disse. Ela também convocou seus seguidores a pararem de consumir os produtos da marca e revelou que descartou seus próprios batons. "Se não serve para mim, não serve para ninguém", declarou.Ao falar sobre a postura ideológica da marca, Jojo criticou o que chamou de “restrições à expressão pessoal”. A cantora afirmou que o fato de não poder se posicionar publicamente sem enfrentar repercussões seria um retrocesso. "Estamos retrocedendo, regredindo para uma nova vida escravatória, sim! Querem nos escravizar e nos oprimir?", desabafou.A marrca de cosméticos, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre o fim do contrato. Enquanto isso, Jojo afirmou que continuará a falar sobre temas que considera importantes, sem receio de perder contratos publicitários. "Eu não me preocupo em perder contratos com marcas. Eu me preocupo de me perder para agradar alguma marca”, concluiu.

Como tudo começou

A polêmica teve início quando, durante uma live no Instagram, Jojo declarou-se “uma mulher preta de direita”. O posicionamento gerou críticas, principalmente na comunidade LGBTQIAP+, que acusou a cantora de "Pink Money" – termo usado quando alguém supostamente explora causas LGBTQIAP+ para ganho financeiro. A Avon teria se afastado da artista por temer a repercussão negativa, especialmente considerando as associações conservadoras da cantora.