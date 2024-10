Após anunciar gravidez, vídeo de Gisele Bündchen treinando jiu-jitsu com o namorado viraliza - Reprodução / Instagram

Após anunciar gravidez, vídeo de Gisele Bündchen treinando jiu-jitsu com o namorado viraliza Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 20:08 | Atualizado 28/10/2024 20:12



Rio - Nesta segunda-feira (28), um vídeo de Gisele Bündchen treinando jiu-jitsu com o namorado, o instrutor Joaquim Valente, viralizou nas redes sociais. A supermodelo brasileira, que anunciou a gravidez do terceiro filho , publicou o vídeo originalmente em fevereiro de 2022, onde exibe habilidades na arte marcial ao lado do amado.

Em uma declaração na época, Bündchen falou sobre os benefícios da defesa pessoal. "Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres", escreveu ela na legenda do vídeo nas redes sociais.



Além de instrutor de jiu-jitsu, Joaquim é um dos donos da Valente Brothers, academia de artes marciais localizada na Flórida, nos Estados Unidos, onde Gisele treina. O local possui um legado de mais de 65 anos em defesa pessoal, iniciado pela família Valente sob a tutela de Hélio Gracie, uma das figuras centrais do jiu-jitsu brasileiro.



Foi através dessa prática que Gisele e Joaquim se conheceram em 2020. O casal foi visto junto em várias ocasiões ao longo do último ano, alimentando rumores que estariam vivendo um romance, mas só oficializaram o relacionamento em março deste ano. Gisele já é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11, ambos do antigo casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

