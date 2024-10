Influenciadora iniciou mudança no visual, nesta segunda - Reprodução/Instagram

Influenciadora iniciou mudança no visual, nesta segunda Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 17:47

Rio - Virginia Fonseca instigou os seguidores ao comentar que está em um salão de beleza de São Paulo, nesta segunda-feira (28), para realizar uma mudança no visual. A influenciadora digital contou que ainda não sabe o que irá fazer nos cabelos.

fotogaleria "E olha onde já estou, galera. Quem conhece esse cenário? Hoje vem aí. Vou mudar meu cabelo. 'Aí Virginia, o que você vai fazer?'. Não sei também. Para todo mundo é surpresa", disse.

A mulher de Zé Felipe ainda brincou com o comentário de uma internauta, que relembrou as mais de 14 horas que a influenciadora passou no salão na última vez que mexeu nos fios. "Quem conhece esse cenário, sabe que sai daí só amanhã", escreveu a seguidora. "Amo que todo mundo já sabe como que funciona", disse Virginia.