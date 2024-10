Ana Paula Siebert - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 15:51 | Atualizado 28/10/2024 16:17

Rio - Ana Paula Siebert abriu a caixinha de perguntas do Instagram e aconselhou sobre a construção da relação com os enteados. Casada com Roberto Justus, a modelo afirmou que é necessário paciência na hora de lidar com os filhos do parceiro.

fotogaleria "Muita paciência e maturidade. Entendam sempre que vocês estão entrando na vida de uma família que não pediu. Então, quanto mais confortável essa situação for para eles, melhor para todos. O mínimo que você pode fazer para uma criança ficar mais confortável quando entrar na vida dela é ter paciência e abrir mão de muita coisa, e nunca é fácil", escreveu.

Ana Paula também entregou que teve o suporte do empresário ao entrar para a família. "Roberto sempre me deu muito apoio e sempre mostrou aos filhos dele muito respeito por mim, e sempre confiou nas minhas opiniões. Quando tudo dá certo, é muito gostoso. Você ganha uma nova família. Mas, para isso, precisa ter muita resiliência", finalizou.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert estão juntos desde 2015 e são pais de Vicky, de 4 anos. Além da caçula, o empresário possui outros quatro filhos, de três antigos relacionamentos.