Publicado 28/10/2024 13:48

Rio – Bianca Bin, de 34 anos, chamou a atenção do marido, Sergio Guizé, de 44, após publicar um vídeo, no Instagram, posando de maiô e exibindo a evolução do corpo com as práticas de atividades físicas. A atriz ainda aproveitou para interagir com alguns fãs nos comentários da postagem.

"Oh, Loco meu", comentou Sergio, admirando a beleza da mulher. Bin fez questão de responder o marido: "Todo seu", afirmou.

A atriz também incentivou alguns fãs. "Será que é verdade? Funciona após os 40?", questionou um internauta. "Sim, vem testar para saber! Tenho certeza de que vai amar os resultados, só precisa ter foco e não desistir", declarou a atriz.



Outro fã aproveitou para elogiar o físico da atriz: "Amo mulheres que se dedicam a malhar para ficarem com esse corpo perfeito, sem um procedimento estético! Essa, além de maravilhosa, atriz e pessoa, se garante com os exercícios, não importa onde ela esteja! Tem a minha admiração e o meu respeito", comentou. Bianca respondeu: "Saúde em primeiro lugar, sempre. Longevidade. Quero viver mais tempo ao lado de quem mais amo. Vamos cuidar do corpo e da mente. Exercício físico é vida".



Bianca Bin e Sergio Guizé estão juntos desde 2017, quando trabalharam juntos na novela 'O outro lado do paraíso', da Tv Globo.