Com quadro irreversível de Arlindo, Babi Cruz se abriu para novo amor Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 10:46 | Atualizado 28/10/2024 10:47

Rio - Um documento assinado durante o período em que Arlindo Cruz esteve internado em coma após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) pode ter sido fraudado para que Babi Cruz, mulher do sambista e Arlindinho, filho do casal, fossem os administradores dos bens do artista.

O "Domingo Espetacular", da Record, apontou em uma reportagem exibida na noite deste domingo, 27, a uma procuração foi assinada um mês depois de ele ter sofrido o AVC. A reportagem ouviu duas pessoas listadas como testemunhas que são ex-marido e mulher.

"Ele não estava em coma no momento, ele estava acordado, demonstrando lucidez pelo olhar, então entendi que era viável fazer uma procuração", disse o advogado e testemunha Henrique Seiblitz. Ele afirma que a família estava sem conseguir custear as próprias despesas do hospital. "Ela não queria interditar ele de maneira precipitada, por isso foi feita a procuração", completou.

Marciele Treptown, outra testemunha e ex-mulher de Henrique, disse que sempre soube o que foi feito na época. "Não que era uma fraude", falou.

Segundo o advogado Antonio Ricardo, os atos praticados com procurações irregulares pode ser nulos ou anulados. "O juiz vai avaliar e pode declarar tudo e fazer as partes ter quer responder, seja civil, seja criminalmente".

Arlindinho não quis comentar o assunto ao ser procurado pelo "Domingo Espetacular", já Babi enviou um áudio contanto que foi eleita administradora de curatela de direitos de fato e passou por anos de pesquisa judicial. "Eu tinha 15 anos, estou com 53, é uma vida ao lado do Arlindo", disse Babi, que teve a curatela definitiva concedida em dezembro de 2021, sendo legalmente responsável por administrar o patrimônio de Arlindo.



Arlindo Cruz não assinou procuração

Arlindo está longe dos palcos desde março de 2017, quando sofreu um AVC e teve sequelas graves, que comprometem sua fala e movimentos. Em abril daquele ano, o documento foi assinado dando poderes a Babi e Arlindinho de movimentarem os bens do cantor em qualquer instituição financeira.

O sambista não assinou o documento. Ubirajara da Conceição Pinheiro é o responsável pelo documento assinado a rogo legalmente. Babi Cruz e as duas testemunhas também assinaram o documento. A procuração a rogo, seria "a pedido de alguém" e a pessoa precisa estar em condições de exprimir essa vontade. No caso de Arlindo Cruz, ele estava em coma na época.

"Eu não tenho mais que justificar quem eu sou para o Arlindo, mas acho que isso já passou do limite", disse Babi.

Marciele, uma das testemunhas, disse que sempre confiou demais. Ela é ex-mulher do advogado e testemunha Henrique Seiblitz, que nega qualquer irregularidade e afirma que o cartório colheu a digital de Arlindo Cruz.

"A senhora Marciele tem conhecimento de que o ato foi legal, inclusive sabe que a Babi foi nomeada curadora pelo poder judiciário e ela agora quer me atingir", falou.

O 15º cartório de notas analisou o documento e comprovou que o ato ocorreu com todos os requisitos legais.