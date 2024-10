Guilherme Fontes - Reprodução do Instagram

Publicado 28/10/2024 10:45

Rio - Guilherme Fontes contou aos mais de 362 mil seguidores do Instagram, neste domingo (27), que começou a fumar aos 12 anos. O ator ainda lembrou os problemas de saúde ocasionados devido ao vício e revelou como conseguiu se livrar do mau hábito em um desabafo publicado na rede social.

"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga. Tive uma pequena recaída aos 28, 29 anos. Rápida. E foi só. A verdade é que é incrível a sensação de poder no ato de fumar. Pitar. Adorava. Só parei porque me fazia muito mal", lembrou Guilherme, que atualmente tem 57 anos.

O artista relatou que chegava a ficar de cama. "Todas as vezes que conseguia parar o motivo era sempre o mesmo: estava 100 % intoxicado e doente. Caía doente de cama, entupido de secreção, gripado e assim era obrigado a parar de fumar. É assim que me livrei. Amém", relatou.

Nos comentários, os internautas elogiaram a força de vontade do artista. "Maravilha! Que ótimo que foi persistente e aceitou que o melhor seria parar", afirmou um usuário da rede social. "Parabéns por ter parado de fumar", disse outro.