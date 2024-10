Na Tailândia, Xanddy e Carla Perez comemoram 23 anos de casamento e revelam o segredo - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 08:28

Rio - Xanddy, de 45 anos, e Carla Perez, de 46, viajaram para a Tailândia em comemoração dos 23 anos de casamento e 25 juntinhos. Através das redes sociais, na manhã desta segunda-feira (28), o casal compartilhou registros em clima de romance e revelou o 'segredo' para a relação duradoura.

"Quando vocês casarem, continuem namorando… Esse é o segredo. Carla e Xanddy 23 casados, 25 juntos. Terceiro aniversário de casamento que estendemos a viagem, acho que vamos ficar por aqui mesmo, viu?", escreveu o cantor. Nos registros, o casal posou agarradinho e trocaram muitos beijos, em um cenário paradisíaco.O cantor e a ex-dançarina do antigo grupo "É o tchan", que fez muito sucesso nos anos 90, tornaram o namoro público em 2000. No ano seguinte, eles subiram ao altar com um festão na Bahia. Inclusive, na sexta (25), quando completou 23 anos da data, Xanddy e Carla trocaram declarações amorosas nas redes sociais O casal é pai de Camilly Victória, de 22 anos, e Victor Alexandre, de 21. Em 2016, a família se mudou para Orlando, nos Estados Unidos.