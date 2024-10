Bruno Mars - Reprodução do Instagram

Publicado 28/10/2024 08:31

Rio - Bruno Mars levou um item inusitado para o segundo show no estádio BRB Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (27): uma raquete para matar insetos. O cantor foi 'preparado' para a apresentação depois de quase engolir um mosquito enquanto cantava "Billionaire" na primeira apresentação no local.

Segurando a raquete no palco, Bruno brincou: "Vou manter por perto. Hoje, não, Brasília. Hoje, não". O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

Os internautas reagiram a situação. "Top coisas que somente o Brasil pode proporcionar: Bruno Mars com uma raquete elétrica matando insetos enquanto canta", afirmou um. "Bruno Mars com a raquete elétrica no show de Brasília. Ok, agora ele já é 100% brasileiro", disse outro. "Cadê o CPF? Mais brasileiro que isso não tem", opinou uma terceira pessoa.

Bruno Mars fará mais três shows no Brasil. Dois em Curitiba, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, e um em Belo Horizonte, no dia 5.

“VOU DEIXAR ELA PERTO (a raquete)

HOJE NÃO, BRASÍLIA! HOJE NÃO!”



BRUNO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/SWoghZx3dT — BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) October 28, 2024