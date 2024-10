Anitta - Reprodução/Instagram

Anitta Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 20:51 | Atualizado 28/10/2024 20:55

Rio - Anitta vive a ansiedade da casa nova. A cantora que adquiriu uma mansão de R$ 11 milhões no bairro do Itanhangá, RJ, cercada de verde, iniciou uma reforma completa com a meta de terminar tudo antes do Natal. A obra, supervisionada pelos arquitetos Carlos Carvalho e Caio Carvalho, está em ritmo acelerado.

Carlos e Caio decidiram compartilhar com os fãs alguns dos bastidores e mostraram áudios divertidos que receberam da cantora ao longo do projeto. Em um vídeo, Carlos deu uma prévia do processo: "Como é fazer a casa da Anitta? Nesse vídeo um pouquinho do que está sendo a delícia, prazer, caos e orgulho de fazer esse projeto! Até a entrega da casa, teremos a parte 2 desse vídeo!".Entre os pedidos de Anitta, ela afirmou: "Baixei um aplicativo e meio que desenhei o que queria fazer na casa... Pode ser meio Marrocos. Pode ter cor, pode não ter cor, amor. Você pode pirar, pirar! Você pode fazer uma 'piração' que você tem vontade desde criança e que ninguém aceita. Pode ficar bem louco e falar: 'ah, agora vou fazer esse quarto'. Quero que cada quarto seja uma surpresa. Entrar e falar 'uau, olha esse'".Mesmo com o investimento elevado, Anitta revelou em outro áudio sua preocupação com o orçamento: "Quero que caiba no meu bolso, no bolso de alguém que ganha metade do que ganho, no de quem ganha 30% que eu ganho, entendeu?".Anitta enfatizou que espera ver o projeto finalizado para o Natal. Em tom bem-humorado, declarou: "Se chegar em dezembro, eu não passar o meu Natal dentro dessa casa aí... Vocês estão me falando de árvore de Natal. Quero que se foda árvore de Natal. Pego a árvore de Natal nas Casas Bahia. Derrubo uma árvore e monto sozinha. Se não tiver casa, não adianta ter árvore de Natal, então vamos focar no que tem que focar".