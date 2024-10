Apresentadora ficou com hematomas na perna mesmo após um ano do acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 18:36

Rio - Nesta segunda-feira (28), Luciana Gimenez conversou com os seguidores por meio da caixinha de perguntas do Instagram e exibiu hematomas na perna esquerda resultante de uma queda sofrida enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos , em janeiro do ano passado.

fotogaleria "Tive uma fratura parecida com a sua já tem quase dois anos e não estou 100%. E a sua?", questionou a internauta. "Fod*...Nunca zera", disse a apresentadora, exibindo várias manchas roxas na região.

Luciana Gimenez foi submetida a um procedimento cirúrgico após fraturar a perna em quatro lugares diferentes. No dia do acidente, a apresentadora do "Superpop" estava acompanhada pelos filhos, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, e Lorenzo, do extinto casamento com Marcelo de Carvalho.