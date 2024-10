Caetano Veloso e Maria Bethânia - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 16:56 | Atualizado 28/10/2024 16:57

Rio - Maria Bethânia e Caetano Veloso anunciam as últimas datas da turnê histórica, com shows extras em Salvador, no dia 8 de fevereiro de 2025, na Arena Fonte Nova, e no Rio de Janeiro, no dia 15 de março, na Farmasi Arena.