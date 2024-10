Sabrina Sato com a filha Zoe - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato com a filha ZoeReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 22:52

Rio - Nesta segunda-feira (28), Sabrina Sato interagiu com os seguidores e contou que pretende levar a filha Zoe, de 5 anos, fruto da antiga relação com Duda Nagle, para conhecer sua cidade natal Penápolis, no interior de São Paulo.

fotogaleria O assunto surgiu na caixinha de perguntas do Instagram. "Sabrina, você nunca mais foi para Penápolis?", perguntou uma seguidora. "Estou louca para ir, morrendo de saudade. E a Zoe me pede para ir para Penápolis. Ela quer conhecer o meu quarto, conhecer tudo. Então, está tudo lá para ela conhecer", disse.