Publicado 28/10/2024 18:20

Rio - Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida do terceiro filho, agora ao lado do instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos, conforme divulgou a revista People. A übermodel já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 11, filhos de seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Esta nova fase representa um marco importante na vida da modelo e de seu atual companheiro.

Relacionamento com Joaquim Valente

Bündchen e Valente estão juntos desde junho de 2023, com o namoro sendo confirmado publicamente em abril, durante entrevista a Ana Maria Braga. Segundo fontes próximas ao casal, a relação tem sido uma experiência positiva para ambos. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família,” afirmou uma fonte próxima ao casal à revista People.

Os rumores sobre a possível gravidez de Gisele começaram com sua ausência notável no evento da Victoria's Secret, realizado em 15 de outubro. Este comeback contou com várias modelos brasileiras consagradas, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana, mas Gisele optou por não participar, o que levantou especulações entre fãs e na mídia.