Publicado 28/10/2024 17:02

Rio – Virginia Fonseca viajou de avião com a família, pela primeira vez, acompanhada do filho mais novo, José Leonardo, nesta segunda-feira (28). A influenciadora registrou o momento e compartilhou com os seguidores no Instagram a experiência de levar o bebê de quase dois meses para o voo.



fotogaleria

"Primeiro voo do José Leonardo. Ele, como sempre, o mais tranquilo de todos, acho que puxou o pai e obrigada Deus por isso! Ouviu minhas preces! Já as Marias, só falta colocar o avião pra voar de cabeça para baixo", comentou Virginia, brincando com a situação.



Internautas reagiram a postagem da apresentadora: "Calma, deixa ele crescer", escreveu um. "É porque ele é pequenininho. Em breve coloca o avião de cabeça para baixo junto com elas", disse outro. "Família linda demais, Deus abençoe vocês", elogiou um fã.



Virginia e Zé Felipe estão juntos desde 2020, e além de José, são pais de Maria Alice, de 3 anos e Maria Flor, de 2.