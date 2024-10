Gui Santana - reprodução Instagram

Gui Santana reprodução Instagram

Publicado 28/10/2024 14:36

Rio - No domingo (27), p humorista Gui Santana provocou indignação entre pais de alunos do Colégio Notre Dame, em São Paulo. Durante as eleições municipais, ele usou suas redes sociais para fazer comentários depreciativos sobre trabalhos escolares exibidos na escola onde vota.



Em um vídeo, Gui Santana comentou: "A gente vai pra votação e faz isso aí, mostra os desenhos feios da galera. Coisa feia, rapaz, meu Deus do céu […] Um trenzinho feio, coisa mais feia […] Mais trabalhinhos toscos aqui da galera, olha esse aqui, não tem nem vergonha, olha o tanto de espinhas que ele tem na cara, cambada de vagabundo.” Essas declarações geraram revolta entre os pais, que se mobilizam para denunciar o humorista.



O Colégio Notre Dame se manifestou rapidamente, repudiando a atitude de Gui Santana. Em nota oficial, a direção afirmou que “repudia com veemência, o humorista Gui Santana, por sua atitude arbitrária, irresponsável, ofensiva e constrangedora.” A escola garantiu que está tomando medidas legais para responsabilizar o humorista por suas declarações.



Após a repercussão negativa, Gui Santana decidiu ironizar a situação. Ele compartilhou um print do portal LeoDias, onde a polêmica foi divulgada, e comentou: “Nem o Boulos que disputou a prefeitura saiu no portal LeoDias kkkkkkkk.” Essa resposta apenas intensificou a insatisfação dos pais e da comunidade escolar.



Gui Santana se pronuncia

Em uma aparição na rádio Massa FM, Santana se defendeu, afirmando que sempre brincou com os desenhos das crianças durante suas visitas ao local de votação. Ele argumentou que “sempre adoro ver essas exposições de crianças…tiro sarro dessas coisas, faço graça com isso.” Apesar de sua intenção de provocar, o humorista reconheceu que suas palavras podem ter repercutido de forma negativa.