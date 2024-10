Vera Viel - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 12:05

Rio – Vera Viel, de 49 anos, fez um desabafo sobre a mudança de rotina após a retirada de um tumor raro e maligno na coxa esquerda . A modelo contou no Instagram Stories, nesta segunda-feira (28), que às vezes se entristece por não fazer mais algumas coisas como antes.

"A minha rotina diária era acordar, deixar as meninas na escola, tomar café e ir treinar. Hoje tudo mudou. Às vezes, bate uma tristeza, mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta", declarou.

"Mas quando eu lembro que Deus me disse que a minha vida teria um novo sentido isso me dá paz, pois Ele me deu muita vida", finalizou.

A mulher de Rodrigo Faro tem mostrado seus dias aos internautas, após ter feito a cirurgia no dia 11 de outubro, ressaltando a importância de ter escutado sinais do corpo.