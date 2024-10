Giovanna Ewbank compartilha registros ao lado do cavalo resgatado, Dante - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank compartilha registros ao lado do cavalo resgatado, DanteReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 09:54 | Atualizado 28/10/2024 09:55

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, compartilhou nas redes sociais, neste domingo (27), uma sequência de registros ao lado de Dante, um dos cavalos que moram no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul, região serrana do Rio. A apresentadora contou que o animal foi resgatado quando era filhote.

fotogaleria

"Dante, esse cavalo adolescente aí da foto foi resgatado bebezinho quando veio aqui pro rancho. Ele é o meu amorzinho, carinhoso e curioso. E essa é uma sequência da minha história de amor com ele", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Nos registros, os dois posam juntos no estábulo. Para completar o clima rural, Giovanna usou um vestido branco com babados e fenda ousada, exibindo as botas de 'cowboy'. "Dante, esse cavalo adolescente aí da foto foi resgatado bebezinho quando veio aqui pro rancho. Ele é o meu amorzinho, carinhoso e curioso. E essa é uma sequência da minha história de amor com ele", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Nos registros, os dois posam juntos no estábulo. Para completar o clima rural, Giovanna usou um vestido branco com babados e fenda ousada, exibindo as botas de 'cowboy'.

A apresentadora e o marido, o ator Bruno Gagliasso, de 42, costumam compartilhar os momentos de descanso na casa de campo da família. Eles são pais de Titi, 11, Bless, 9, e Zyan, 4.



Nos comentários da publicação, internautas reagiram. "Belíssimas fotos. E o cavalo é lindo e bem tratado", elogiou uma usuária do Instagram. "É tão bom estar ao lado dos animais", disse outro seguidor. "O Dante é muito fofo, tão carinhoso. Amei as fotos! Você está maravilhosa", expressou uma terceira pessoa.