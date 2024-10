Patrícia Poeta com a mãe, Maria de Fátima - Reprodução Instagram

Patrícia Poeta com a mãe, Maria de Fátima Reprodução Instagram

Publicado 28/10/2024 14:27

Rio – Patrícia Poeta, de 48 anos, comemorou o aniversário da mãe, Maria de Fátima, e chamou atenção de internautas pela semelhança entre as duas. A apresentadora compartilhou fotos de momentos da celebração com os seguidores, no Instagram, neste domingo (27).

fotogaleria

"Celebrando o aniversário de mamma", escreveu Patrícia. Nos comentários, seguidores celebraram o aniversário e elogiaram as duas: "Parabéns para sua mãezona! muito linda, parece ser sua irmã. Tudo de bom e maravilhoso para ela, e para você também", comentou um. "Gente! Parece irmã", disse outro. "Beleza em dose dupla", apreciou um fã.



Patrícia Poeta é apresentadora do programa 'Encontro', da Tv Globo, e compartilha sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.