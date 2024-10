Fernanda Torres - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 13:44

Rio - Fernanda Torres tem gerado expectativa nos fãs com a aguardada estreia do filme "Ainda Estou Aqui". Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, no domingo (27), a atriz compartilhou detalhes sobre o novo trabalho e revelou bastidores da produção.



Fernanda contou que precisou emagrecer para viver Eunice Paiva, personagem central da trama."Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.



A artista contou revela quanto emagreceu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou.



"É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público, porque sentia que isso seria dizer para a ditadura que eles tinham vencido sobre ela. Por isso ela sorri nas fotografias. Por isso, talvez, ela nunca tenha contado aos filhos o que aconteceu. O filme é visto pelo ponto de vista da mulher e da família. Raramente narramos questões políticas pelo lado da mulher e da família. Nesse filme, você percebe o quanto isso é político, o quanto o papel da mulher é um papel político", concluiu Fernanda.



Original Globoplay, o filme recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e o prêmio do público no Festival de Vancouver e no Festival de São Francisco. O longa, que estreia nos cinemas no dia 7 de novembro, conta a história de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e esposa do deputado e engenheiro Rubens Paiva, morto em 1971 pela ditadura militar.