Isis Valverde e a mãe Rosalba NableReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 12:50 | Atualizado 28/10/2024 12:55

Rio - Nesta segunda-feira (28), Isis Valverde emocionou os seguidores ao celebrar uma conquista ao lado da mãe, Rosalba Nable, que enfrenta uma batalha contra o câncer de mama. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto com a matriarca e fez uma homenagem afirmando que elas "venceram", sem detalhar se a mãe alcançou a cura da doença.

"Te amo, vencemos", escreveu ela no Stories do Instagram.Rosalba foi diagnosticada com câncer de mama em maio deste ano. Com o apoio de Isis ao longo do tratamento, a pedagoga passou pelas sessões de quimioterapia e anunciou que as concluiu. No dia 14 de outubro, ela contou que se preparava para três semanas de radioterapia. Em razão desse momento delicado, Isis e Marcos Buaiz adiaram os planos de casamento inicialmente marcados para novembro de 2024, remarcando a cerimônia para maio de 2025."Após 6 meses de luta e resistência, iniciei o percurso para a radioterapia. Serão 15. Durante 3 semanas, de segunda a sexta, no mesmo horário", disse Rosalba ao detalhar a nova etapa do tratamento. "O caminho até aqui foi duro, dolorido e muitas vezes me senti destruída mentalmente", desabafou, na ocasião.