MC Cabelinho - reprodução Instagram

MC Cabelinhoreprodução Instagram

Publicado 28/10/2024 15:39

Rio - Na madrugada de domingo (27), MC Cabelinho cancelou seu aguardado show no Festival Drenalândia, em Luanda, Angola. O cancelamento rapidamente tomou conta das redes sociais e envolveu até a polícia, após discussões entre a equipe do artista e a organização do evento.

fotogaleria

A Bairro 13, escritório responsável pela carreira de MC Cabelinho, se pronunciou oficialmente nesta segunda-feira (28) sobre o ocorrido. Segundo a nota, o motivo do cancelamento foi o descumprimento de cláusulas contratuais por parte dos organizadores. Entre os problemas, estavam o não pagamento integral do cachê do artista e a ausência de condições adequadas para a apresentação.“A Bairro 13, escritório que gerencia a carreira do MC Cabelinho, esclarece que cancelou neste domingo (27) uma apresentação do artista no “Drenalandia” festival em Angola, devido a uma série de descumprimentos contratuais por parte dos contratantes. Entre os problemas enfrentados, estava o não pagamento completo do cachê do artista e a falta de logística necessária. Mesmo assim, MC Cabelinho decidiu, em respeito ao público angolano, viabilizar sua participação por meios próprios.”, declarou o escritório em comunicado publicado nas redes sociais.A nota também destacou que a equipe técnica de MC Cabelinho identificou a falta de equipamentos básicos e a ausência de conformidade de qualidade e segurança exigidas por contrato. Esses problemas levaram ao cancelamento definitivo do show, apesar dos esforços do artista para se apresentar.“Infelizmente, a equipe técnica do artista constatou que equipamentos básicos para a viabilidade do show não estavam disponíveis. Muitos não atendiam às conformidades de qualidade e segurança (conforme previstos em contrato), o que levou ao cancelamento da apresentação. A Bairro 13 lamenta o ocorrido e garante que MC Cabelinho, assim como toda a sua equipe, ficou frustrado e se compromete a voltar à Angola em breve.”O cancelamento gerou desentendimentos adicionais, com representantes do festival exigindo a devolução do cachê de R$ 250 mil. Alguns membros da organização do evento chegaram ao hotel onde MC Cabelinho estava hospedado para discutir a situação. Em resposta, a equipe de Cabelinho reforçou que o cancelamento ocorreu devido ao descumprimento das exigências contratuais e à falta de condições adequadas para a realização do show.