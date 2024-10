Érico Brás - Reprodução / Instagram

28/10/2024

Rio - Nesta segunda-feira (28), Érico Brás revelou que será pai novamente. Casado com Rayane Cunha, os dois já são pais de Yamara e estão à espera de outro bebê. Ele também é pai de Érica, de 21 anos, de outro casamento. Nas redes sociais, o ator, que está no ar na novela 'Mania de Você', postou um vídeo celebrando a novidade com amigos e familiares em um terreiro.

O casal descobriu que serão pais de mais uma menina após um amigo deles estourar um balão, que sai vários papéis da cor rosa. "Outra menina", celebraram.



"Descobrimos que vamos ter mais uma criança com muito amor e coberta de ÀSÉ. Nossa revelação foi em nosso terreiro. A nossa família de alegrias e vitórias está aumentando. Aproveitamos e comemoramos mais uma vez o aniversário de Yayá [filha mais nova, Yamara]. Felicidade extrema", escreveu o ator na legenda da publicação.

