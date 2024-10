Virginia Fonseca mostra resultado de transformação - Reprodução de vídeo

Publicado 29/10/2024 10:37

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, está de visual novo. A apresentadora do "Sabadou", do SBT, exibiu o resultado da transformação, que durou cerca de 16 horas, em um vídeo publicado no Instagram, na manhã desta terça-feira (29). A influenciadora digital mudou a cor e o corte dos fios.

"Loira não, blond! Estou me sentindo uma gata... Voltei preparada pra finalizar 2024 e entrar em 2025", escreveu a mamãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na legenda da postagem. Marido de Virginia, Zé Felipe aprovou o resultado. "Linda demais. Tá louco".

A mudança também agradou os internautas. "Ficou muito mais linda", disse uma usuária da rede social. "Amei o tom. Tão chique", afirmou outra.