Ivete Sangalo e o marido, Daniel CadyReprodução do Instagram

Publicado 29/10/2024 13:54 | Atualizado 29/10/2024 13:56

Rio - No episódio mais recente do videocast de Daniel Cady, Ivete Sangalo abriu o coração ao relembrar o início da história de amor deles. Casados há 16 anos, a cantora baiana, de 53 anos, e Daniel, de 39, enfrentaram críticas e dúvidas por conta da diferença de idade entre eles. Durante a conversa, Ivete revelou que, no começo, o casal se questionava se o relacionamento teria futuro, especialmente devido à reação das pessoas.



"A gente já se conheceu quebrando uma série de coisas. Eu sou mais velha do que ele. Não sou, né? Isso [Daniel] é um velho. Da tribo, quem tem experiência é esse aí. Eu sou o sabor da tribo", disse ela, destacando que, apesar de mais novo, o marido possui uma vivência mais ampla.



"E eu, mais velha que ele, cantora. Tudo o que envolvia a gente, era de um vetor tão negativo, que em alguns momentos a gente se questionava: será que esse negócio vai dar certo? A gente estava perdido ali naquele romance, estava maravilhoso, e tal. Mas tudo que cercava a nossa vida: eu, pelo fato de ser uma cantora famosa, ele estudante, no último semestre da faculdade, mais jovem, eu uma mulher mais velha, famosa", continuou.



"Tudo o que foi dito em nosso entorno foi que aquilo ali não ia dar certo. É muito louco. Poderia dar certo e poderia não dar certo, mas não a partir desse conceito, porque ele é assim ou assado. As coisas existem, são. Mas não porque alguém disse que não vai dar certo porque tem um olhar muito superficial sobre aquela celebração", completou a cantora.



Juntos desde 2018, Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 6.



Confira: