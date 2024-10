Dira Paes e Pablo Baião - Reprodução / Instagram

Dira Paes e Pablo BaiãoReprodução / Instagram

Publicado 29/10/2024 14:35

Rio - Dira Paes celebrou nesta terça-feira (29) a união de 19 anos com o diretor Pablo Baião, compartilhando cliques raros ao lado da família. A atriz encantou os seguidores ao se declarar e mostrar momentos de carinho com o marido e com os filhos, Inácio, de 16 anos, e Martim, de 9.



fotogaleria

"São 19 anos dizendo sim um ao outro, à nossa família, aos nossos planos e, principalmente, à nossa vontade de estarmos juntos, mantendo esse núcleo de afeto, cuidado e companheirismo. Amo-te e admiro quem somos", escreveu a artista na legenda da publicação.



Recentemente, Dira também compartilhou uma homenagem ao filho caçula , Martim, pelo seu aniversário de nove anos, postando cliques inéditos e descrevendo com humor suas peculiaridades: "Ele usa cuecas de cetim lá em cima, igual o meu pai rsrs, ele é a alegria, a pulsação e a força que faz com que a gente acredite que o mundo pode ser melhor."